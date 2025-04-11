Когда могут прекратить социальные выплаты: объясняет эксперт

Социальные выплаты могут быть отменены, если получатель теряет право на их получение, пояснила эксперт проекта Минфина Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм».
Основные причины прекращения выплат:
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Изменение статуса (например, снятие инвалидности или изменение состава семьи);
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Превышение доходов (учитываются зарплата, пенсии, алименты, доходы от аренды и вкладов);
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Наличие лишнего имущества (например, два автомобиля у немногодетной семьи);
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Нарушение условий выплат (например, долги за ЖКХ или появление в пьяном виде в центре занятости).
Эксперт подчеркнула, что при потере оснований для получения помощи выплаты прекращаются автоматически.