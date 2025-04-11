Когда могут прекратить социальные выплаты: объясняет эксперт

Социальные выплаты могут быть отменены, если получатель теряет право на их получение, пояснила эксперт проекта Минфина Ольга Дайнеко рассказала агентству «Прайм».

Основные причины прекращения выплат:

Изменение статуса (например, снятие инвалидности или изменение состава семьи);

Превышение доходов (учитываются зарплата, пенсии, алименты, доходы от аренды и вкладов);

Наличие лишнего имущества (например, два автомобиля у немногодетной семьи);

Нарушение условий выплат (например, долги за ЖКХ или появление в пьяном виде в центре занятости).

Эксперт подчеркнула, что при потере оснований для получения помощи выплаты прекращаются автоматически.