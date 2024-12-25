Когда в Татарстане ожидаются морозы: прогноз на январь 2025 года

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Республика
25 декабря 2024  16:38

В Татарстане ожидаются новые морозы, как сообщил доктор географических наук и профессор КФУ Юрий Переведенцев в интервью изданию «Ъ Волга-Урал». По его информации, значительное похолодание намечено на январь.

В настоящий момент территория республики находится на западной границе сибирского циклона, что способствует поддержанию морозной погоды, соответствующей климатическим нормам. 

Однако с 26 по 27 декабря Татарстан попадет под влияние циклона с Северной Атлантики. В эти дни температура поднимется выше нуля, что станет отклонением от нормы. Также ожидаются снегопады и нестабильные метеоусловия.

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