«Когда во рту заиграло — это хорошо»: как выбрать качественное игристое вино к новогоднему столу

До главного праздника в году остались считанные дни. Подарки уже куплены, елка стоит наряженная, последним штрихом в подготовке к Новому году остается праздничный стол. Традиционно не одно новогоднее застолье не обходятся без оливье, но еще одним атрибутом, украшающим стол в Новый год является шампанское.

В настоящее время в республике Татарстан игристые и шампанские вина не производятся. Но в России, по словам экспертов, есть достойные изготовители напитка, традиционно ассоциирующегося с праздником. Более того, качественные варианты можно найти и в бюджетной ценовой категории.

О том, как выбрать хорошее игристое вино, под какие критерии должен подходить качественный напиток и какие российские наименования достойны вашего новогоднего стола читайте в материале «КВ».

Читайте этикетку и избегайте названия «винный газированный напиток»

Эксперты говорят о нескольких показателях качества игристых вин — его внешний вид, аромат и, конечно же, вкус. Но начальник отдела контроля качества товаров народного потребления Госалкогольинспекции Татарстана Светлана Груздева рассказывает, что внимательность при выборе напитка нужно проявить еще в магазине.

Если вы хотите выбрать настоящее игристое вино, нужно подходить к полке, где написано «вино». Чаще всего, по словам специалиста, шампанские игристые вина бракуются по той информации, которая представлена на этикетке, поэтому сотрудники Госалкогольинспекции рекомендуют потребителю при выборе продукции внимательно читать этикетку и контрэтикетку.

«Если на этикетке написано „игристое вино“, то вы выбираете как раз тот напиток, который мы привыкли называть шампанским. Если вы видите, что написано винный газированный напиток или слабоалкогольный напиток, то вы выбираете некую иную категорию, несмотря на то, что бутылка выглядит точно так же, как и классическое шампанское», — рассказывает Груздева.

Также в магазине нужно обратить внимание на дату розлива напитка — чем свежее, тем лучше. Ну а дальше все зависит от ваших вкусовых предпочтений и размера кошелька.

Внешний вид, аромат и вкус: на что ориентироваться?

Купив полусладкое или брют и открыв бутылку дома, определить хорошее игристое можно по нескольким показателям качества.

Во-первых, по словам экспертов, нужно оценить внешний вид напитка. Хорошее игристое отличает прозрачность, шампанское в вашем бокале должно быть кристально прозрачным. Далее смотрим на цвет напитка, он должен быть, как говорят сомелье, изысканным — светло-соломенным или золотисто-янтарным.

Еще одним важным критерием является мусс или пенистые свойства игристого. Хорошее шампанское сильно вспенивается в бокале, а пузырьки должны «играть» продолжительное время.

Помимо внешнего вида игристого вина, нужно обратить внимание и на его аромат. Он должен быть ярким и приятным, без резких и посторонних, нехарактерных шампанскому, нот.

«Когда хороший аромат переходит во вкус — это показатель качества. Если в аромате напитка, например, есть ноты подсолнечника, которые переходят во вкус — это хорошо», — рассказывает начальник испытательной лаборатории «Татэкспертцентра» Наиля Сарварова.

Следующим показателем хорошего игристого как раз является его вкус. Яркий, сильный и гармоничный, без окисления во рту и неприятного тона прогорклого масла.

«Когда во рту заиграло — это хорошо. Сахар, кислотность, когда все это вместе находится в напитке, его приятно пить. Если вкус просто слащавый [приторно сладкий] — это не показатель качества точно», — рассказывает Сарварова.

В игристом вине могут быть цветочные или фруктовые ноты как во вкусе, так и в аромате. Несмотря на разность вкусовых оттенков, в целом напиток должен быть гармоничным, начиная от цвета, заканчивая вашим общим впечатлением от выпитого.

«Цена может не соответствовать качеству»: какое игристое может неприятно удивить

В Госалкогольинспекции на ежегодной предновогодней дегустации игристых вин

назвали лучшие напитки среди бюджетной ценовой категории, которые не стыдно купить к новогоднему столу.

Эксперты оценивали полусладкие напитки, хотя и не скрывают, что лучше выбирать брют, так как за сладостью легче скрыть недостатки вина. Также на дегустации отметили, что не стоит ориентироваться на цену покупаемого алкоголя. Зачастую цена может не соответствовать качеству, и вы можете просто переплатить за бренд.

Победителем среди российских игристых стал напиток под названием «Наследие мастера «Лев Галицинъ», который можно приобрести в среднем за 420 рублей за бутылку. Его внешний вид, аромат и вкус эксперты назвали лучшим.

«Серебро» урвал напиток под названием «Фанагория», произведенный в Краснодарском крае. Его на полках казанских магазинов можно купить за 380 рублей. Третье место поделили игристые вина «Шато Тамань» за 340 рублей и «Золотая балка» за 450 за бутылку.

А вот главным антилидером среди десяти участников дегустации стало самое покупаемое в этом году игристое под названием «Дербентское» за 170 рублей. Также по показателям качества от лидеров сильно отстали напитки «Марлезон» из республики Северная Осетия-Алания за 220 рублей и всеми известное «Абрау-Дюрсо» за 340 рублей за бутылку.