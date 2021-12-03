«Койки же не стоят свободными»: оставит ли ковид детей без новогодних утренников

Сегодня на пресс-конференции о эпидемиологической ситуации в Республике Татарстан заместитель главного республиканского санитарного врача Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане за последние сутки выявили 236 новых случаев заражение коронавирусом. Хоть эти цифры и ушли далеко вперед от показателей начала октября, когда за день не регистрировали и 100 новых случаев, со слов Авдониной, в Татарстане, наконец-то, наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации.

Однако в республике назревает новая, но уже более привычная сезонная проблема — рост числа заболевших гриппом и острой респираторной инфекцией, причем среди детского населения. В Татарстане с симптомами ОРВИ на карантине уже находятся более 11 тыс. ребят.

Попадут ли родители на новогодние утренники своих детей, как считают умерших от «короны» и помогли ли новые антиковидные меры в Татарстане — читайте в нашем материале.

Грипп и ОРВИ — новая проблема республики

За прошедшую неделю в Татарстане, впервые почти за 3 месяца, было отмечено некоторое снижение заболеваемости коронавирусом и недельного темпа прироста на 5,5%. Вероятно, QR-коды в общественном транспорте дают свои плоды.

«Безусловно, снижение — это результат совокупности мероприятий, которые были введены в части ограничений. Это снижение пока наметилось и мы надеемся, что эта тенденция сохранится», — рассказала Авдонина.

Но при этом в республике назрела другая проблема — циркуляция вируса гриппа и ОРВИ. Всего в республике 29 случаев заражения вирусом гриппа, причем 14 из них выявили за прошедшую неделю. В основном, заболевшие — дети.

Только за прошедшие сутки от посещения школ отстранено 314 детей с симптомами ОРВИ либо с температурой. А с первого сентября от обучения отстранено более 22 тыс. детей. Несмотря на высокую заболеваемость школьников острой респираторной инфекцией, закрытых на карантин школ нет. Главной мерой в борьбе с вирусами остается вакцинация. Но при этом предпринимаются и другие действия.

«Сегодня 466 классов находятся на разобщении. Больше всего таких классов в Альметьевске, в Бавлинском, Высокогорском районах, Казани, Челнах, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Сармановском, Тукаевском и Чистопольском районах», — рассказала Авдонина.

На детские утренники пустят только вакцинированных родителей

Рост заболевших детей наталкивает родителей на еще один важный вопрос — как пройдут детские утренники. Многие мамы и папы ждут не дождутся праздника, чтобы посмотреть на своих чад в новогодних костюмах.

Об этом задумался и Роспотребнадзор, и в целях снижения заболеваемости ОРВИ и коронавируса, в том числе, вывел рекомендации по проведению приближающегося Нового года в детских садах.

«Мы рекомендуем, чтобы на утреннике присутствовал только один из родителей во избежании скученности. И обязательно с QR-кодом о вакцинации или перенесенном ранее заболевании давностью не более шести месяцев», — рассказала заместитель главного санитарного врача.

При этом лицам старше шестидесяти лет от посещения утренников лучше воздержаться совсем. А вот кого точно на праздник не пустят, так это сторонних аниматоров и детей из семьи, которые не посещают этот детсад или эту группу.

Вакцинация от ковида спасет людей с хроническими заболеваниями

Продолжает волновать умы человечества и ковидная статистика. Многие до сих пор уверены, что умерших считают неправильно, а Оперштаб по борьбе с инфекцией занижает число заболевших и умерших.

Масла в огонь подлили и социологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, которые заявили об увеличении смертности в России. По данным университета, с декабря по ноябрь 2021 года в стране умерли 2,4 млн человек.

Специалисты учебного заведения также сравнили доковидные годы и показатели пандемийного времени — смертности увеличилась на 800 тыс. человек. По словам социологов, это как раз та самая цифра умерших от коронавируса. Однако по данным Оперштаба РФ на 2 декабря от инфекции скончались 277,6 тыс. человек. Тогда эксперты ввели понятие сверхсмертности.

Республиканский Минздрав объяснил с чем связано такое расхождение в цифрах. Замминистр здравоохранения республики Владимир Жаворонков рассказал, что цифры сверхсмертности формируют три контингента людей и главной причиной этих смертей являются осложнения после коронавируса.

Жаворонков утверждает, что два контингента – это как раз люди с осложнениями. Первый — это ранние осложнения, когда пациент уже не болеет ковидом, но умирает от осложнений, вызванных инфекцией. Например, от тромбоэмболии легочной артерии, когда у человека отрывается тромб и блокирует жизненно важные сосуды.

«Есть еще поздние осложнения. Они также приводят к сверхсмертности. Это когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах, например, загущение крови», — рассказал Жаворонков.

В качестве третьего контингента населения, повышающего сверхсмертность, спикер отметил людей, больных хроническими заболеваниями. Их смерть связана с нехваткой коек, которые сейчас находятся под статусом инфекционных.

«Койки же не стояли свободными, и вдруг грянул ковид. Там загрузка была 100%. Это означает, что у населения очевидно есть к этому потребность. И вакцинация — единственный вариант позволить этим койкам осуществляли свою функцию по предназначению», — отметил спикер.

По словам Жаворонкова, совместное понимание проблемы и скорейшая вакцинация населения позволит закрыть инфекционные койки и переводить их в доковидный режим.