Колесниченко открыла счет золотым медалям России на Играх БРИКС в Казани

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Спорт
13 июня 2024  12:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Триумфальное выступление Светланы Колесниченко в сольной технической программе на Играх БРИКС в Казани стало первым золотым триумфом для российской сборной на этом турнире. Победа подчеркнуло мастерство российской спортсменки, трехкратной олимпийской чемпионки, 16-кратной чемпионки мира и 11-кратной чемпионки Европы.

Продемонстрировав идеальное выполнение элементов и блестящую синхронность, Колесниченко набрала 313,6900 баллов, опередив Василину Хондошко из Белоруссии и Диану Онкес из Узбекистана.

«Я очень люблю Казань. Она стала для меня вторым домом», – поделилась спортсменка. Она сравнила атмосферу игр БРИКС с той, что была на Универсиаде 2013 года. 

 Фото: © Федерация синхронного плавания России

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