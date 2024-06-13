Колесниченко открыла счет золотым медалям России на Играх БРИКС в Казани

Триумфальное выступление Светланы Колесниченко в сольной технической программе на Играх БРИКС в Казани стало первым золотым триумфом для российской сборной на этом турнире. Победа подчеркнуло мастерство российской спортсменки, трехкратной олимпийской чемпионки, 16-кратной чемпионки мира и 11-кратной чемпионки Европы.

Продемонстрировав идеальное выполнение элементов и блестящую синхронность, Колесниченко набрала 313,6900 баллов, опередив Василину Хондошко из Белоруссии и Диану Онкес из Узбекистана.

«Я очень люблю Казань. Она стала для меня вторым домом», – поделилась спортсменка. Она сравнила атмосферу игр БРИКС с той, что была на Универсиаде 2013 года.