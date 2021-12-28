Колесо обозрения в казанском парке «Кырлай» разобрали для модернизации

Колесо обозрения в парке аттракционов «Кырлай» начали ремонтировать. Сейчас аттракцион уже частично разобран, в ближайшее время его планируют модернизировать. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в администрации парка.



«Колесо сейчас на ремонте. Когда будет готово — пока не знаем, но думаю, к сезону успеем», — сказали сотрудники «Кырлая».

Какие еще аттракционы парка будут обновлять, пока неизвестно. «Возможно, еще что-нибудь отремонтируют», — подчеркнули в администрации.

На данный момент казанский парк аттракционов «Кырлай» закрыт для посещения на время зимнего сезона. Но сегодня утром казанцы заметили, что колесо обозрения начали разбирать. У жителей города появились предположения, что известный аттракцион закрывают.

Напомним, этим летом «КВ» писали, что в парке «Кырлай» люди застряли вниз головой на аттракционе высотой 40 метров.