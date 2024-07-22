Количество лесных пожаров в Татарстане сократилось в пять раз

Существенное сокращение количества лесных пожаров по сравнению с прошлым годом зафиксировано в Республике Татарстан. С начала этого года специалисты лесной отрасли зафиксировали 245 термических точек, что на 75% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Количество зарегистрированных пожаров также снизилось в пять раз и составило 148 случаев.

Несмотря на положительную динамику, опасность лесных пожаров в республике остается актуальной. Наибольшее количество возгораний зарегистрировано в Лаишевском, Елабужском и Чистопольском районах.

В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах было усилено патрулирование лесных массивов. Лесники проводят мониторинг с воздуха и с земли, что позволяет оперативно выявлять и ликвидировать возгорания. Тем не менее, в текущем году были зарегистрированы два пожара на территории нацпарка Нижняя Кама и Волжско-Камского заповедника – их общая площадь составила 2,15 га.