Количество многодетных семей в РТ удвоилось за 10 лет

Если в 2013 году в республике их насчитывалось 24,4 тысяч, то на сегодняшний день их число увеличилось до 50,2 тысяч. Об этом рассказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в ходе итоговой коллегии ведомства.

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Республика
12 января 2024  15:01
Автор:
Владислав Косолапкин

Министр отметила, что устойчивый рост связан, в том числе, с обилием социальных мер поддержки семей с детьми в республике: шесть федеральных и 55 республиканских. По ее словам, в 2023 году каждый второй рубль бюджета министерства был направлен на социальную поддержку семей с детьми.

Зарипова также напомнила, что 2024 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи и поручил улучшить меры поддержки. В 2021 году Раис РТ Рустам Минниханов объявил о создании новой республиканской награды «Родительская доблесть - Ата-ана фидакарьлеге».

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