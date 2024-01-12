Количество многодетных семей в РТ удвоилось за 10 лет

Министр отметила, что устойчивый рост связан, в том числе, с обилием социальных мер поддержки семей с детьми в республике: шесть федеральных и 55 республиканских. По ее словам, в 2023 году каждый второй рубль бюджета министерства был направлен на социальную поддержку семей с детьми.

Зарипова также напомнила, что 2024 год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом семьи и поручил улучшить меры поддержки. В 2021 году Раис РТ Рустам Минниханов объявил о создании новой республиканской награды «Родительская доблесть - Ата-ана фидакарьлеге».