Количество сделок на первичное жилье за март в Татарстане увеличилось на 50%

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Республика
18 апреля 2024  16:39
Автор:
Эндже Гарафиева

С начала года в Татарстане наблюдается стабильный рост количества сделок на квартиры и земельные участки.

В республике зафиксировали рост продаж первичного жилья, сообщает Управление Росреестра РТ. Также в ведомстве заявили, что на рынке вторичного жилья спрос вырос на 20%.

В марте зарегистрировали 1,7 тысяч договоров об участии в долевом строительстве. Сделки по покупке земельных участков увеличились на 31%. Что касается нежилых помещений, то заключены были почти 780 договоров купли-продажи - это меньше, чем в феврале на 3%.

В целом по итогам 1 квартала количество переходов прав на вторичное жилье соотносится с показателями прошлого года.

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