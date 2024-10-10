Количество татарстанцев, страдающих от проблем со зрением, в Татарстане растёт

Количество жителей республики, страдающих офтальмологическими заболеваниями, растет. По словам витреоретинального хирурга, доцента кафедры офтальмологии КГМА Софьи Булгар, на сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 400 тысяч человек с различными нарушениями зрения.

Наиболее распространенными проблемами остаются патологии рефракции – близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Второе место занимает катаракта, а на третьем месте по распространенности – глаукома.

Тревожным сигналом является и рост числа детских заболеваний глаз. Как отметила врач-офтальмолог Элина Минхузина, только за прошлый год было зафиксировано более 24 тысяч подобных случаев.

Специалисты связывают рост офтальмологических заболеваний с целым комплексом факторов, среди которых и возросшая нагрузка на глаза, связанная с использованием гаджетов, и недостаточное внимание к профилактике.