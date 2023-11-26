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Количество выданных ипотек в РТ за год выросло на 37%

С января по октябрь в Татарстане было выдано около 108 тысяч ипотечных займов – на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

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Республика
26 ноября 2023  18:12
Автор:
Владислав Косолапкин

Спрос на земельные участки вырос почти на 50% — с 26,1 тыс. сделок до 39 тыс. Рост спроса на жилые помещения составил 33%, а на нежилые — 26%.

В октябре в республике было зарегистрировано около 13,5 тыс. ипотек — на 46,3% больше, чем в октябре 2022 года.
По данным татарстанского Росреестра, при электронной подаче заявлений срок рассмотрения в 96% случаев не превышал 24 часов. Число таких случаев выросло в 2,2 раза.

«В этом году татарстанцы стали чаще использовать кредитные средства для улучшения своих жилищных условий. При этом практически по всем ипотечным сделкам по документам, поданным в Росреестр Татарстана банками электронно, решения принимались буквально в течение суток», - прокомментировала замруководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

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