 Коллективный иммунитет татарстанцев снизился до 10%
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Коллективный иммунитет татарстанцев снизился до 10%

Актуальность ковида уходит, но заболеваемость продолжается.

Республика
25 ноября 2022  14:08
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане коллективный иммунитет к коронавирусу продолжает снижаться. Об сообщил первый замминистра здравоохранения республики Альмир Абашев.

«Коллективный иммунитет у нас снижается, сегодня он достигает чуть более 10%», - рассказал он.

Актуальность вопроса о COVID-19 уходит, но заболеваемость продолжается. Эффективным методом защиты от осложнений ковида является вакцинация, напомнил Абашев.

Ранее «КВ» сообщали, что за прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 77 татарстанцев. По итогу за период пандемии ковидом переболели уже 190 тыс. жителей республики. Из них вылечились более 187 тыс. человек. Летальных исходов насчитывается 2 006.

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