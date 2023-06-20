 Команда «Камаз-мастер» выставит на ралли «Шелковый путь» пять экипажей
news_header_top_970_100

Команда «Камаз-мастер» выставит на ралли «Шелковый путь» пять экипажей

Маршрут ралли проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

Республика
20 июня 2023  11:39
Автор:
Дамира Хайрулина

Команда "Камаз-мастер" объявила экипажи на ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на пресс-атташе команды Эрика Хайруллина.

Сообщается, что всего в грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер»:

1. Дмитрий Сотников – Руслан Ахмадеев – Ильгиз Ахметзянов

2. Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов

3. Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов

4. Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов

5. Хоу Хуннин – Шэнь Синь – Сергей Кренев.

В пресс-службе отметили, что для экипажа действующего победителя ралли «Шёлковый путь» Дмитрия Сотникова был построен совершенно новый грузовик семейства К5. В автомобиле воплощены самые передовые инженерные наработки конструкторского бюро команды.

Международное ралли «Шёлковый путь – 2023» пройдёт с 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из 9 этапов, проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

Предстартовые мероприятия начнутся 5 июля в Казани.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
ОНФ обратился к правоохранителям РТ из-за карьера вблизи скотомогильника с сибирской язвой
В Казани на Сибирском тракте в ДТП пострадали три человека, в том числе 13-летняя девочка
Глава Минцифры РТ заявил, что на серверы правительственного ЦОД второй день идет атака
Команда «Камаз-мастер» выставит на ралли «Шелковый путь» пять экипажей
В Казани до 17 июля частично ограничат движение по улице Аделя Кутуя
Власти Татарстана передали бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» боевые дроны
Блюдами времен ВОВ будут угощать на фестивале «Элбэдэн» в Пестречинском районе
Фестиваль «Элбэдэн» в Татарстане соберет 300 реконструкторов со всей страны