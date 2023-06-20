Команда «Камаз-мастер» выставит на ралли «Шелковый путь» пять экипажей

Команда "Камаз-мастер" объявила экипажи на ралли "Шелковый путь". Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на пресс-атташе команды Эрика Хайруллина.

Сообщается, что всего в грузовом зачёте ралли примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер»:

1. Дмитрий Сотников – Руслан Ахмадеев – Ильгиз Ахметзянов

2. Эдуард Николаев – Евгений Яковлев – Богдан Каримов

3. Андрей Каргинов – Иван Мальков – Вадим Ахметов

4. Сергей Куприянов – Дмитрий Никитин – Иван Татаринов

5. Хоу Хуннин – Шэнь Синь – Сергей Кренев.

В пресс-службе отметили, что для экипажа действующего победителя ралли «Шёлковый путь» Дмитрия Сотникова был построен совершенно новый грузовик семейства К5. В автомобиле воплощены самые передовые инженерные наработки конструкторского бюро команды.

Международное ралли «Шёлковый путь – 2023» пройдёт с 6 по 15 июля. Маршрут ралли, состоящий из 9 этапов, проложен по территории России со стартом в Казани и финишем в Москве.

Предстартовые мероприятия начнутся 5 июля в Казани.