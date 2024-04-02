Команда «Казань-1» стала победителем республиканских «Игр ГТО 2024»

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Спорт
2 апреля 2024  11:57
Автор:
Эндже Гарафиева

На стадионе «Трудовые резервы» прошел фестиваль чемпионов комплекса «Готов к труду и обороне» – «Игры ГТО 2024». Участие принимали 90 спортсменов из нескольких районов Татарстана, включая Актаныш, Апастово, Высокую Гору, Казань и др.

Участники пробежали эстафету «челночный бег» и прошли серию парных испытаний: прыжки через короб высотой 50 см, подъем диска для штанги с пола вверх над головой, дерпи с перепрыгиванием через гриф, становая тяга гири.

Победителем «Игр ГТО 2024» стала команда «Казань-1». В тройку призеров также вошли команда «Набережные Челны-1» (2 место) и «Казань-2» (3 место).

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