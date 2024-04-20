Команда Татарстана борется за золото всероссийского фестиваля ГТО в Сочи

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Россия/Мир
20 апреля 2024  17:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня в Сочи завершился первый соревновательный день в рамках IV Всероссийского фестиваля чемпионов ГТО «Игры ГТО».

Татарстан представили пять казанцев, один челнинец и один бугульминец. Всего на фестиваль приехали 300 спортсменов из 38 регионов страны.

В командном зачете по итогам первого дня татарстанцы расположились на 8 из 38 месте. Республика уступила ХМАО-Югра, Белгородской области, Республике Крым, Алтайскому краю, Ямало-Ненецкому АО, Санкт-Петербургу и Липецкой области, сообщает пресс-служба минспорта РТ.

Завтра участники пройдут эстафету, челночный бег и парную гонку.

 Фото: минспорта РТ

 

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