Командующий армией в зоне СВО поблагодарил Раиса Татарстана за отличную службу бойцов из республики

Командующий 58-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Сергей Медведев направил Раису Татарстана Рустаму Минниханову благодарственное письмо.

В нем говорится: «С ноября 2022 года в оперативном подчинении нашего соединения находится 3-й мотострелковый батальон 57-го мотострелкового полка, который является именным батальоном «Тимер», сформированный в Республике Татарстан. От лица командования и всего личного состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа хотел бы выразить слова глубочайшей признательности и благодарности, за то, что в грозный час Республика Татарстан направила лучших своих сынов на борьбу с мировым злом, и за оказываемую им Республикой Татарстан помощь и поддержку».

Также командарм отметил, что «офицеры и прапорщики, сержанты и рядовые батальона «Тимер» зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Его бойцы ежедневно проявляют мужество и героизм, стойкость и бесстрашие, выполняя сложнейшие боевые задачи на различных участках Запорожского фронта. Это высококвалифицированные, дисциплинированные воины, объединенные одной целью — победой над нацизмом.

Военнослужащие данного подразделения являются достойными приемниками боевой славы своих отцов, дедов и прадедов, достойными гражданами своей страны и истинными патриотами своего Отечества».

«Большинство бойцов батальона «Тимер» представлены к высоким государственным наградам, заработанных потом и кровью на поле боя», — добавил генерал.

Специальная военная операция на Украине проводится по решению президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.