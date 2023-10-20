Командующий армией в зоне СВО поблагодарил Раиса Татарстана за отличную службу бойцов из республики

Большинство татарстанских воинов получили боевые награды.

Республика
20 октября 2023  12:53
Автор:
Дмитрий Смирнов

Командующий 58-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Сергей Медведев направил Раису Татарстана Рустаму Минниханову благодарственное письмо.

В нем говорится: «С ноября 2022 года в оперативном подчинении нашего соединения находится 3-й мотострелковый батальон 57-го мотострелкового полка, который является именным батальоном «Тимер», сформированный в Республике Татарстан. От лица командования и всего личного состава 58-й общевойсковой армии Южного военного округа хотел бы выразить слова глубочайшей признательности и благодарности, за то, что в грозный час Республика Татарстан направила лучших своих сынов на борьбу с мировым злом, и за оказываемую им Республикой Татарстан помощь и поддержку». 

Также командарм отметил, что «офицеры и прапорщики, сержанты и рядовые батальона «Тимер» зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны. Его бойцы ежедневно проявляют мужество и героизм, стойкость и бесстрашие, выполняя сложнейшие боевые задачи на различных участках Запорожского фронта. Это высококвалифицированные, дисциплинированные воины, объединенные одной целью — победой над нацизмом.
Военнослужащие данного подразделения являются достойными приемниками боевой славы своих отцов, дедов и прадедов, достойными гражданами своей страны и истинными патриотами своего Отечества». 
«Большинство бойцов батальона «Тимер» представлены к высоким государственным наградам, заработанных потом и кровью на поле боя», — добавил генерал.

Специальная военная операция на Украине проводится по решению президента России Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на ноябрьские праздники изменится режим работы подразделений ГИБДД
34% татарстанцев вакцинировались от гриппа
Росгвардейцы не позволили мужчине украсть инструменты из частного дома в Казани
В Татарстане экс-директор учреждения предстанет перед судом за мошенничество
В Казани водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»
Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном