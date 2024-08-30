Комаров поздравил Татарстан с Днем республики и Казань с Днем города

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Республика
30 августа 2024  14:25
Автор:
Эндже Гарафиева

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил теплые поздравления жителям Татарстана с Днем республики и жителям Казани с Днем города.

Он подчеркнул, что Татарстан является опорным регионом России, играя ключевую роль в развитии национальной экономики и являясь оплотом традиционных ценностей российского общества.

Благодаря активной позиции руководства Татарстана, республика успешно реализует множество проектов в сфере строительства, промышленности, образования и культуры, что оказывает благоприятное влияние на развитие как Приволжского федерального округа, так и всей России, подчеркнул Комаров.

Он также отметил значимую поддержку, которую регион оказывает военнослужащим и их семьям, а также новым территориям Российской Федерации.

По словам Комарова, Казань ассоциируется у многих россиян с яркими праздниками, международными форумами и современными подходами к развитию. В дни празднования столица Татарстана особенно прекрасна и гостеприимна.

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