Комиссионные магазины «Алмаз 24» в Альметьевске и Чистополе незаконно выдавали займы

В Альметьевске и Чистополе комиссионные магазины «Алмаз 24» занимались незаконной выдачей потребительских займов, не имея статуса некредитной финансовой организации. Это нарушение выявили городские прокуратуры в ходе проверки.

По факту незаконной финансовой деятельности в отношении предпринимателя были возбуждены административные дела. В результате разбирательства суд назначил ему штраф на общую сумму 170 тысяч рублей.

Деятельность магазинов «Алмаз 24» была связана с выдачей займов без соответствующей лицензии, что противоречит законодательству РФ. Прокуратура напоминает, что только официальные кредитные организации имеют право предоставлять финансовые услуги, включая выдачу займов.