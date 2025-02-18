Комиссионные магазины «Алмаз 24» в Альметьевске и Чистополе незаконно выдавали займы

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Республика
18 февраля 2025  17:08

В Альметьевске и Чистополе комиссионные магазины «Алмаз 24» занимались незаконной выдачей потребительских займов, не имея статуса некредитной финансовой организации. Это нарушение выявили городские прокуратуры в ходе проверки.  

По факту незаконной финансовой деятельности в отношении предпринимателя были возбуждены административные дела. В результате разбирательства суд назначил ему штраф на общую сумму 170 тысяч рублей.  

Деятельность магазинов «Алмаз 24» была связана с выдачей займов без соответствующей лицензии, что противоречит законодательству РФ. Прокуратура напоминает, что только официальные кредитные организации имеют право предоставлять финансовые услуги, включая выдачу займов.  

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