Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб нижнекамского «Реактора»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Федоров продолжит тренерскую карьеру в системе «Нефтехимика». Как сообщили ТАСС в клубе, он войдет в тренерский штаб молодежной команды «Реактор». Об этом пишет «Чемпионат».

Соглашение с Федоровым рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне он занимал должность помощника главного тренера в молодежной команде «Чайка» (Нижний Новгород).

До этого в течение 29 лет он работал спортивным комментатором на телевидении, освещал матчи чемпионатов мира и России по хоккею, вел футбольные и хоккейные программы. Также Федоров занимал должность руководителя КХЛ ТВ.