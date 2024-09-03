Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб нижнекамского «Реактора»

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Спорт
3 сентября 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

Известный спортивный комментатор Дмитрий Федоров продолжит тренерскую карьеру в системе «Нефтехимика». Как сообщили ТАСС в клубе, он войдет в тренерский штаб молодежной команды «Реактор». Об этом пишет «Чемпионат».

Соглашение с Федоровым рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне он занимал должность помощника главного тренера в молодежной команде «Чайка» (Нижний Новгород).

До этого в течение 29 лет он работал спортивным комментатором на телевидении, освещал матчи чемпионатов мира и России по хоккею, вел футбольные и хоккейные программы. Также Федоров занимал должность руководителя КХЛ ТВ.

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Комментатор Федоров войдет в тренерский штаб нижнекамского «Реактора»
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