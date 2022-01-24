Коммунальщики составили список, что россиян больше всего волновало в прошлом году в сфере ЖКХ

НП «ЖКХ Контроль» составили список проблем, которые больше всего волновали россиян в 2021 году в сфере ЖКХ.

На перовм месте россиян больше всего волновали проблемы социального найма, действия и бездействия органов власти, заключение договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования, сохранность жилых помещений. На долю этих проблем выпало 20,3% от общего числа обращений.

На втором месте оказались проблемы начисления платы за коммунальные услуги и состояния многоквартирных домов (14%).

В плате за коммунальные услуги вопросы поступали по соблюдению порядка начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, перерасчетам и формированию и доставка платежных документов.

По состоянию многоквартирных домов россиян волновали проблемы ненадлежащего оказания услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, фактическое состояние МКД.

Тройку лидеров среди частых обращений замыкает управление МКД (11,8%). Сюда входят споры хозяйствующих субъектов о праве управления МКД (проблема двойных платежных документов), законность действий ТСЖ, ЖСК, управляющих организаций (в том числе вопросы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности); раскрытие информации управляющими организациями и др.

Меньше всего у россиян возникали вопросы по поводу определения состава общего имущества, законности отчуждения общего имущества (3%).