«Коммунисты России» отказались от участия в выборах в Госсовет РТ из-за спецоперации

Татарстанское отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» приняло решение не выдвигать кандидатов на выборах в Государственный Совет РТ VII созыва.

В постановлении бюро комитета регионального отделения, подписанном секретарем Альфредом Валиевым, говорится, что все силы партии сейчас направлены на победу в спецоперации на Украине. В документе также отмечается, что часть партийцев, в том числе сам Альфред Валиев, член партии, едет на фронт. В ближайшее время он отправится на фронт вместе с группой из 15 человек.

Коммунисты России считают спецоперацию «крайней и вынужденной мерой для защиты рубежей и целостности нашей страны от экспансионизма Запада».