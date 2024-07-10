«Коммунисты России» отказались от участия в выборах в Госсовет РТ из-за спецоперации

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Республика
10 июля 2024  11:04
Автор:
Эндже Гарафиева

Татарстанское отделение Коммунистической партии «Коммунисты России» приняло решение не выдвигать кандидатов на выборах в Государственный Совет РТ VII созыва.

В постановлении бюро комитета регионального отделения, подписанном секретарем Альфредом Валиевым, говорится, что все силы партии сейчас направлены на победу в спецоперации на Украине. В документе также отмечается, что часть партийцев, в том числе сам Альфред Валиев, член партии, едет на фронт. В ближайшее время он отправится на фронт вместе с группой из 15 человек.

Коммунисты России считают спецоперацию «крайней и вынужденной мерой для защиты рубежей и целостности нашей страны от экспансионизма Запада».

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