«Комнаты тишины» появятся в школах Татарстана

В школах Татарстана появится новая возможность для детей сосредоточиться на учебе – «комнаты тишины». Идею их создания Раис РТ Рустам Минниханов поддержал на Петербургском международном экономическом форуме в разговоре с гендиректором компании «Роквул Россия» Мариной Потокер.

Комнаты тишины будут оборудованы с помощью специальных звукопоглощающих технологий, что поможет детям лучше сосредоточиться на уроках и улучшить свою учебную производительность.

Проект инициативы «Роквул Россия» направлен на создание комфортной и спокойной атмосферы для обучения.