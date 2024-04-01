Комплекс домов на Хади Такташа в этом году станет самым крупным объектом в программе «Наш двор»

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Город
1 апреля 2024  15:43
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани продолжается реализация республиканской программы «Наш двор», в рамках которой благоустраиваются дворовые территории многоквартирных домов. Так, в прошлом году благоустроили 473 пространства, а в этом – список пополнится 452 дворами для 100 тысяч горожан.

Самые масштабные работы в этом году развернутся на Хади Такташа, где расположен комплекс из 24 многоквартирных домов. Программа «Наш двор» охватит почти 100 тысяч кв.м. Меньший объем затрат понадобится для самого небольшого двора – у дома №10 по улице Муштари для 37 горожан.

Во дворах планируют отремонтировать дороги и тротуары, организовать наружное освещение, установить контейнерные площадки, малые архитектурные формы – элементы спортивных и детских площадок.

Будет выделено 3,75 млрд рублей из республиканского бюджета. Самой затратной частью программы станет асфальтирование.

Решения по благоустройству принимались самими жителями, которые подсказывали проектантам, чего не хватает именно им для комфортой жизни во дворе.

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Комплекс домов на Хади Такташа в этом году станет самым крупным объектом в программе «Наш двор»
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