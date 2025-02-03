Концерт Миланы Хаметовой в Казани перенесен из-за анонимного звонка

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Город
3 февраля 2025  08:44

2 февраля в Казани отменили концерт певицы Миланы Хаметовой из-за анонимного телефонного звонка, о чем сообщили организаторы мероприятия. 

Согласно информации, появившейся в социальных сетях, зрителей, собравшихся на концерт в «Пирамиде», эвакуировали всего за полчаса до его начала. Выступление перенесли на 3 февраля в 19:00. В настоящее время организаторы и администрация площадки усилили меры безопасности, принимая данное решение во имя безопасности всех граждан.

14-летняя Милана Хаметова является не только певицей, но и блогером и моделью. В 2021 году она выпустила клип, который собрал более 112 миллионов просмотров.

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