Кондратьев назвал уголовным преступлением поджог и обливание краски в УИКах

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Город
16 марта 2024  15:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев проголосовал в казанской гимназии и ответил на вопросы журналистов. Своим мнением он поделился относильно произошедших инцидентов в Москве, где одна женщина пыталась устроить поджог урны для голосования, а другие граждане — обливали их краской.

По словам Кондратьева, это не просто провокации, а уголовное преступление. Он выступил за жесткое наказание для провокаторов: «Шли по указке кукловода, что тут еще скажешь», — дополнил спикер.

В Татарстане за порядком на УИКах следит полиция.

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