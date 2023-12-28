Конкурс брендов продлится до середины января

До 15 января продолжается прием заявок на участие в конкурсе новых российских брендов «Знай наших», организованном по поручению Владимира Путина Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

От Татарстана на участие в конкурсе поступило 192 заявки. В этом опросе наш регион стал лидером по стране. Всего предприниматели России направили 787 заявок, сообщает Минэкономики РТ. В конкурсе пять направлений: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии», а также специальные номинации «Инклюзия», «Самая смелая идея». Во всех направлениях участвуют предприниматели из 30 районов республики.

Больше всего заявлений в номинациях «Продукты питания» и «Готовая еда» - татарстанцы представили халяльную и молочную фермерскую продукцию, чак-чак и другие хлебобулочные изделия, макароны, крупы, сладости с национальным колоритом. Также лидирует по количеству заявок от республиканских брендов номинация «Продовольственные товары». В номинации «IT» семь компаний Татарстана представили софт и услуги по разработке корпоративных программ.

Компании-победители получат помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с бизнес-экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку. При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценка партнеров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнеров конкурса. Среди партнеров конкурса – «Первый канал», медиахолдинг МАЕР, Симпл, Zenden, Заспорт и другие. В этом году организаторы также отметят регионы, которые лучше всего поддерживают бренды.

Участниками первого сезона конкурса стали порядка 5 тысяч брендов из всех регионов страны. Тогда Татарстан вошел в десятку регионов по количеству заявок. От республики было заявлено 148 участников, из них 36 прошли в финал.

Напомним, победителем первого сезона от

Республики Татарстан в партнерской номинации признано ООО «Азбука сыра» из Мамадышского района. Это позволило компании принять бесплатное участие в федеральном конкурсе «Национальная премии «Бренд года в России», в котором она также одержала победу, и теперь упаковку продукции «Азбука сыра» украшает почетное звание. Компания также расскажет о себе в программе «Наше все» «Первый канал».

Напомним, поддержка отечественных брендов реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.