Конкурс стихов и рассказов о ПДД на татарском языке стартует в Татарстане

С июня по октябрь в Татарстане пройдет конкурс стихов и рассказов о правилах дорожного движения (ПДД) на татарском языке под названием «Яшел сигналга сәяхәт». Прием заявок начнется 1 июня.

Конкурс, организованный для пропаганды безопасного поведения на дорогах, примет работы в двух номинациях: «Яшь җәяүленең дуслары» — проза для детей дошкольного и младшего школьного возраста в жанрах сказки или фэнтези, и «Могҗизалы юллар» — поэзия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В каждой номинации жюри выберет трех призеров, которые получат денежные награды. Церемония награждения состоится в конце октября.

Заявки на участие можно подать с 1 июня по 30 сентября на электронную почту guncbgd@mail.ru. Подробная информация о конкурсе доступна на сайте ncbgd.tatarstan.ru или по телефону 8 (843) 5-333-776.