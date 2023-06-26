Конкурс «Звезда гостеприимства» в Казани пополнился новой номинацией «Восходящая звезда»

Новая номинация "Восходящая звезда" появится в этом году в рамках конкурса профмастерства среди работников туристской, ресторанной и гостиничной индустрий «Звезда гостеприимства», сообщила сегодня директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«В этом году мы увеличиваем количество номинаций. В этом году новой номинацией станет номинация «Восходящая звезда»», – сказала она, отметив, что для удобства участников конкурс обзавелся страницей в социальных сетях.

По словам Санниковой, амбассадорами конкурса в этом году стали - Президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Зуфар Гаязов, Председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Михаил Шарипов и другие.

Заявки принимаются в онлайн формате до 1 ноября 2023 года. Сами соревнования запланированы на декабрь. В Каждой номинации будет три победителя.