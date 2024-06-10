Конное шествие по Казани соберет подарки для победителей Сабантуя

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Город
10 июня 2024  16:47
Автор:
Эндже Гарафиева

В пятницу, 21 июня, по историческому центру города пройдет праздничное шествие с конными повозками, целью которого станет сбор подарков для победителей народных игр и состязаний на Сабантуе. Об этом пишет мэрия города.

Как сообщила на аппаратном совещании заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова, шествие пройдет по улицам Кремлевской, Пушкина, Баумана, Островского и Каюма Насыри. Финишной точкой станет площадь у театра имени Камала, где состоится концертная программа. 

«Каждый желающий может принять участие в церемонии, выбрать удобную локацию и принести свой дар. Все собранные подарки будут торжественно вручены победителям народных игр и состязаний на Сабантуе», – уточнила Гузель Сагитова. 

Празднование Сабантуя стартует в пятницу с конных скачек на казанском ипподроме. В программе – 14 заездов на призы Сабантуя-2024, Игр БРИКС и мэрии Казани. Начало – в 17:00. 

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