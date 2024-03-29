Копытных и птиц в Татарстане стало больше — Госкомитет по биоресурсам РТ

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Республика
29 марта 2024  09:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Численность таких животных, как лось, косуля, а также тетерев и куница, за год увеличилось. К таким выводам пришли сотрудники Госкомитета по биоресурсам РТ после зимней переписи животных.

Это ежегодная процедура, в рамках которой участники маршрутного учёта проходятся по охотничьим ресурсам и фиксируют следы животных.

Так, наибольшего увеличения популяции смогли достичь тетерева – в сравнении с прошлым годом их стало больше на 37%. Теперь в республике обитает 156 тысяч тетеревов. Ещё 16 тысяч лосей, 2,8 тысяч куниц и 16,5 тысяч косуль. Незначительно сократилось количество рябчика и белки.

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