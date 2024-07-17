Корабль «Виктор Великий» отправился в путь из Зеленодольска на Балтику

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Россия/Мир
17 июля 2024  07:55
Автор:
Эндже Гарафиева

Новейший российский патрульный корабль «Виктор Великий», построенный по проекту 22160, в данный момент совершает переход по внутренним водным путям России.

Судно буксируется из Зеленодольска, где было построено, в Санкт-Петербург для прохождения заключительного этапа достройки и испытаний, передает ТАСС.

Торжественная церемония закладки «Виктора Великого» на стапелях Зеленодольского судостроительного завода состоялась в 2016 году, но спуск на воду — 7 мая этого года.

После завершения всех работ и испытаний корабль войдет в состав Черноморского флота. На сегодняшний день Черноморский флот располагает четырьмя патрульными кораблями проекта 22160, построенными на том же Зеленодольском заводе. 

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