Корабль «Виктор Великий» отправился в путь из Зеленодольска на Балтику

Новейший российский патрульный корабль «Виктор Великий», построенный по проекту 22160, в данный момент совершает переход по внутренним водным путям России.

Судно буксируется из Зеленодольска, где было построено, в Санкт-Петербург для прохождения заключительного этапа достройки и испытаний, передает ТАСС.

Торжественная церемония закладки «Виктора Великого» на стапелях Зеленодольского судостроительного завода состоялась в 2016 году, но спуск на воду — 7 мая этого года.

После завершения всех работ и испытаний корабль войдет в состав Черноморского флота. На сегодняшний день Черноморский флот располагает четырьмя патрульными кораблями проекта 22160, построенными на том же Зеленодольском заводе.