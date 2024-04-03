Коробченко предложил на примере Китая ввести цветные номера для электрокаров

В Китае, вместо традиционных синих, электрокары имеют зеленые автономера для идентификации. Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко предложил перенять опыт зарубежных коллег и внедрить такую систему для российских автомобилей. Свою идею он озвучил во время форума по энергетике. Об этом пишет РБК-Татарстан.

На электрокары, которые благодаря подобным номерам полиция распознает в общем потоке, распространяется снисходительное отношение. То есть на них не действуют ограничения движения, как для других автомобилей.

В Татарстане набирают обороты пользования электрическими транспортными средствами. Так, по информации Коробченко, в этом году будут установлены 20 местных зарядных станций. Сейчас уже почти на всей территории республики работают 200 станций для электромобилей.

Власти хотят развивать электротакси, каршеринг, привлекать производителей электромобилей и их комплектующих на территории Татарстана.