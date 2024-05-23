Король Бахрейна примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил короля Бахрейна Хамада бен Ису Аль Халифу принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в октябре 2024 года в Казани. Король Бахрейна принял приглашение, подтвердив свое участие в важном международном событии.

Владимир Путин в 2023 году подписал указ о проведении встречи глав государств БРИКС в столице Татарстана. Ожидается, что саммит станет значимым событием, способствующим укреплению международного сотрудничества и обсуждению актуальных мировых вопросов.