«И QR-код, и паспорт вакцинации давно в ходу»: коронавирус отправил Австрию в полный локдаун

В стране объявлен общенациональный локдаун, уже четвертый по счету. Но этот не в пример жестче предыдущих. Не говоря уже о памятном всемирном карантине весны 2020 года. Ограничения прошлого года сейчас всем кажутся такими наивными…

А как и где проверяют куар-код у австрийцев? Какого размера штраф грозит отказавшимся от вакцинации? Своими наблюдениями из Вены с «Казанскими ведомостями» в эксклюзивном интервью поделился наш коллега, ныне проживающий в Австрийской Республике, генеральный директор Венского института интеллектуальных интеграций, доктор психологии Оскар Рябов.

Согласно решению правительства Австрии жителям этой уютной европейской страны разрешается теперь покидать свою частную жилую зону лишь в следующих случаях. Это поездка на работу, покрытие основных потребностей повседневной жизни, например, покупка продуктов, использование медицинских услуг, а также отдых на свежем воздухе для физического и психического расслабления (!). Непродовольственные магазины закрыты.

Ношение маски-респиратора образца FFP2 обязательно во всех закрытых помещениях, в том числе на рабочем месте, а также в общественном транспорте. Само появление на рабочем месте, допуск на мероприятия, в учреждения возможны при соблюдении требований 2G – то есть вакцинированных или выздоровевших после ковида. По-немецки: geimpft, genesen. Локдаун, уже четвертый по счету, планировалось снять 13 декабря.

– Да, как и планировалось, Австрия выходит из полного локдауна, но поэтапно. С 12-го – продуктовые магазины открылись, с 17-го откроются гостиницы, с 20-го начнут работать все сферы – торговля, гостиницы, учреждения культуры. Но остается требование на входе в них иметь сертификат о прививке и маску-респиратор, – рассказывает профессор Оскар Рябов. – Для непривитых сохраняются ограничения на выход из жилой зоны. А с 1 февраля грядет обязательная вакцинация для всех жителей страны старше 12 лет. У меня двойственное отношение к этому. С одной стороны – недемократично. С другой – убеждение прививаться не действует.

- Как население Австрии встретило нововведение с куар-кодом?

- У нас здесь и куар-код, и паспорт вакцинации давно в ходу. Правда, в транспорт пускают всех, но в FFP2-маске. Простая маска запрещена. Введение куар-кода и ограничения – вынужденная мера отчаяния. Болезнь не отступает, люди продолжают умирать. Правительство просто не знает, что делать. Вот и принуждает пока к этим мерам.

Фото: © Оскар Рябов. Вена до и после объявления локдауна

- Как в целом населением соблюдаются ограничения?

- Локдаун жесткий, но выходить можно по необходимости – за продуктами, в аптеку, для выполнения рабочих обязанностей, выгулять собаку. И выгулять себя для душевного спокойствия. Транспорт работает, продуктовые магазины тоже. Но закрыты все другие магазины и торговые центры, как и рестораны. Закрыли и популярные рождественские базарчики. А они только успели открыться! Проработали всего несколько дней, и туда пускали по куар-коду, который проверяли на входе. Еще теперь с полуночи действует комендантский час, так что выходить после этого времени на улицу нельзя.

- А в Австрии куар-код проверяют? В транспорте? На входе в магазины?

- Выборочно. Этим занимается полиция. И надо иметь при себе удостоверение личности – сверяют. В новостях по ТВ показывают: много народа оштрафовали. Но ни разу не видел сам. Кстати, несколько раз ловили мошенников, продававших поддельные паспорта вакцинации.

Фото: © Оскар Рябов. Вена до и после объявления локдауна

- Некоторые россияне считают зарубежные вакцины «Пфайзер», «Модерну», «Астразенеку» более действенными, чем отечественный «Спутник». На ваш взгляд, это так?

- Год назад, когда вакцин не хватало, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на полном серьезе обсуждал не просто закупку «Спутника», а его производство в Австрии. «Спутник» вполне признавался в Европе. Но потом вмешались брюссельские бюрократы, и дело встало. Политика… Мы с супругой, например, решили прививаться тем, что будет. «Спутником» так «Спутником». Он ничем не хуже остальных вакцин.

- Оскар Раифович, у вас сейчас ввели требование ношения в общественных местах маски-респиратора образца FFP2. Для многих россиян маска респираторного типа вещь относительно дорогая. То ли дело обычная наша одноразовая сине-голубая, которую можно постирать и повесить сушиться… А жители Австрии свои респираторы стирают?

- FFP2 уже давно ввели, первые маски раздавали бесплатно при тестировании и в магазинах. Потом стали продавать по 59 центов – это примерно 50 рублей. Здесь кто-то покупает постоянно новую, а кто-то ходит в старой и периодически ее стирает. В ношеной маске дышать легче, чем в новой. А вот освобождение от ношения маски предоставлено только детям младше 6 лет.

Фото: © Оскар Рябов. Вена до и после объявления локдауна

- В российских ТВ-новостях объявили, что в рамках обязательной вакцинации населения с 1 февраля 2022 года в Австрии для тех, кто откажется делать прививку, первый штраф составит 3600 евро, для повторно отказавшихся увеличат до 7200 евро. Это так?

- Сейчас вакцинировано около 70% населения. Этого недостаточно. После объявления локдауна народ потянулся на прививку. Пункты вакцинации есть везде. В крупных магазинах, на улицах стоят специальные вагончики, автобусы переоборудованные ездят. Все бесплатно, без всякой предварительной записи. Везде небольшие очереди.

Да, правительством внесен законопроект, предусматривающий эти значительные по размеру штрафы. Если не можешь заплатить, штраф могут заменить отсидкой сроком 6 месяцев. То есть или плати, или сиди. Закон о штрафах сейчас находится на обсуждении в парламенте, в нем есть юридические недочеты. Но скорее всего, примут. Австрийцы – «тихушники». Если что-то придумали – так и будет.