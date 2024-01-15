Короткое замыкание электрической вытяжки мангала привело к пожару в казанском отеле «Астория»

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Город
15 января 2024  12:26
Автор:
Виктория Осинина

Напомним, пожар произошел в Казани 14 января по ул. Павлюхина, 112 А в здании, где расположены банкетный зал и мини-отель «Астория», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Обошлось без пострадавших. С огнем боролись два часа.

На начальном этапе также была угроза соседнему жилому пятиэтажному дому, так как дым непосредственно по ветру распространялся в квартиры этого дома. Поэтому совместно с администрацией объекта было принято решение проверить подъезды, квартиры на наличие задымления. При необходимости были готовы эвакуировать людей.

На место происшествия выезжал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Он пообещал проследить за организацией временного размещения персонала и постояльцев гостиницы. По итогам надзорных мероприятий будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

15 января дознаватели Государственного пожарного надзора совместно с экспертами ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение «Испытательная пожарная лаборатория по РТ» провели дополнительный осмотр места пожара в светлое время суток.

Здание было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и программно-аппаратным комплексом «Стрелец-мониторинг», находились в исправном состоянии и сработали во время пожара.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электрической вытяжки мангала, которое привело к возгоранию внутри вытяжной трубы, в результате чего загорелась кровля).

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Короткое замыкание электрической вытяжки мангала привело к пожару в казанском отеле «Астория»
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