Корреспонденту «КВ» вручили благодарность за сохранение культурной памяти РТ

На недавней коллегии Комитета по охране объектов культурного наследия председатель Комитета Иван Гущин отметил выдающуюся работу журналиста газеты «Казанские ведомости» Ольги Иванычевой. Вручая ей благодарность, он подчеркнул ее высокий профессионализм и значительный вклад в популяризацию историко-культурного наследия Республики Татарстан.
Ольга Иванычева заслужила престижную награду благодаря своим публикациям, которые помогают обществу осознать важность сохранения и изучения культурных ценностей региона. Ее статьи и репортажи освещают не только известные памятники, но и менее известные, но не менее важные объекты, способствующие формированию культурной идентичности республики.