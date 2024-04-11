Космонавты будут проходить реабилитацию в здравницах Татарстана

В ходе переговоров с представителями Центра подготовки космонавтов было отмечено, что климатическая зона Поволжья и Прикамья идеально подходит для послеполетной реабилитации космонавтов и может улучшить подходы к этому процессу.

В соответствии с техническим заданием с требованиями для приема космонавтов и реабилитационной бригады, на сегодняшний день определены 7 санаториев в республике, которые соответствуют всем необходимым условиям. В ближайшее время будет составлено предложение, которое будет направлено в Центр подготовки космонавтов для рассмотрения. Ожидается, что представители Центра посетят здравницы Татарстана для оценки условий, и возможно уже в этом году Татарстан примет первого космонавта для проведения послеполетной реабилитации.