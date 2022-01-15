 Ковид никуда не ушел: Президент РТ сообщил о сохранении ограничений
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Ковид никуда не ушел: Президент РТ сообщил о сохранении ограничений

Рустам Минниханов добавил, что многие страны уже вводят дополнительные ограничительные меры.

Республика
15 января 2022  14:59
Автор:
Эдуард Салихов

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что существующие антиковидные ограничения сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ковид никуда не ушел, он имеет некую динамику роста. Мы видим, как растет ковид за рубежом, это связано с новым штаммом омикрон», – сказал Минниханов. 

Он добавил, что многие страны уже вводят дополнительные ограничительные меры. 

«У нас пока такой необходимости нет, но готовность должна быть», - подытожил Минниханов. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 114 человек. В России выявили 27 179 случае заражения ковидом за день.

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