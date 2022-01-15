Ковид никуда не ушел: Президент РТ сообщил о сохранении ограничений

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что существующие антиковидные ограничения сохраняются. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Ковид никуда не ушел, он имеет некую динамику роста. Мы видим, как растет ковид за рубежом, это связано с новым штаммом омикрон», – сказал Минниханов.

Он добавил, что многие страны уже вводят дополнительные ограничительные меры.

«У нас пока такой необходимости нет, но готовность должна быть», - подытожил Минниханов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане за сутки коронавирусом заразились 114 человек. В России выявили 27 179 случае заражения ковидом за день.