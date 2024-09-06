Красная дорожка «Алтын Минбара»: в Казани дали официальный старт кинофестивалю

​​​​​​Фото: © Лилия Харисова

Прямо сейчас в Казани проходит торжественная церемония открытия юбилейного Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино «Алтын Минбар». Посмотреть трансляцию можно в группе ВКонтакте фестиваля.

Фото: © Татар-информ

Прибыли многочисленные гости, в числе которых были как именитые мэтры, так и молодые кинематографисты.

По красной дорожке прошлись генеральный консул Турции в Казани Угур Йылмаз, председатель жюри фестиваля этого года, турецкий режиссер Метин Гюнай, актер Озкан Чагри Шенсой, народный артист России Сергей Никоненко, директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова, заслуженный артист России Рамиль Тухватуллин, актриса Анастасия Крылова, пишет «Татар-информ».

Народная артистка России Светлана Крючкова стала почетной гостьей церемонии открытия. Актриса обратилась к собравшимся с приветственной речью, а затем исполнила песню.

Фильмом-открытием была выбрана иранская картина «В объятиях дерева» режиссера Бабака Хаджепашы. В этом году в программе фестиваля – более 140 фильмов из 40 стран мира. Он продлится до 11 сентября.