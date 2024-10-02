Красоты далекой Мексики представлены в Национальном музее РТ

Фото: © mincult.tatarstan.ru

Латинская Америка стала намного ближе казанцам - в Татарстане проходят Дни культуры Мексики. Начались они 26 сентября в Национальном музее РТ с торжественного открытия фотовыставки «Культурное наследие Мексики».

Почетными гостями мероприятия стали министр культуры РТ Ирада Аюпова и чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас.

В программе праздника помимо поздравительных речей звучала скрипка, а молодой коллектив, недавно вернувшийся из Мексики, исполнил зажигательный танец.

«Впервые с господином послом мы встретились год назад на праздновании дня рождения нашей республики, - поделилась Ирада Аюпова. - Уже тогда мы запланировали огромное количество мероприятий, совместных проектов. По приглашению господина посла и при поддержке Раиса Татарстана группа наших детей съездила на фольклорный фестиваль в Мехико». Отметим, что именно эти мальчики и девочки выступали в начале мероприятия в Казани.

Министр отметила, что никогда не бывала в Мексике, но очень надеется ее увидеть. И в некотором смысле это можно было сделать на выставке. Фотографии, развешенные прямо в фойе музея, оказались настолько красочными, что передавали аромат тамошних блюд и красоту достопримечательностей. Однако между Казанью и Мехико более 12 тысяч км. На что не преминул указать в своем приветственном слове Эдуардо Вильегас Мехиас.

Фото: © mincult.tatarstan.ru

Полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ по сложившейся традиции поблагодарил Татарстан и его руководство за предоставленную возможность познакомить со своей культурой. «Между нашими странами есть очень много общего», - заявил он. Прежде всего это, конечно, сохранение национальных особенностей. «Я восхищаюсь вашей межкультурной деятельностью», - отметил высокий гость.

Аюпова сказала, что мы напрасно пренебрегаем культурным наследием древних цивилизаций, которые были гораздо ближе к природе, чем мы. В детстве, как выяснилось, она много читала про историю цивилизации майя.

Корреспондент поинтересовался у посла, насколько реально увидеть красоты Мексики не на фото, а воочию. Мехиас ответил, что любой россиянин может оформить туристическую визу в эту страну в электронном виде, то есть не заходя в посольство. Причем она, в отличие от европейской, совершенно бесплатна. В самой Мексике все достаточно недорого. Даже поездки к знаковым местам - древним городам, пирамидам, природным достопримечательностям. Правда, стоит учитывать, что лететь придется через Стамбул, что довольно дорого и долго. Однако следы древних цивилизаций того стоят.