Крупная авария на водопроводе оставила без воды часть Казани

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Город
29 апреля 2025  13:17

В Кировском районе столицы Татарстана произошло масштабное отключение холодной воды из-за аварии на магистральном водоводе диаметром 800 мм по ул. Лесозаводская, 8.

Полностью прекращена подача воды в домах на 17 улицах, включая Адмиралтейскую, Боевую, Казахскую, Лесозаводскую и другие. Пониженное давление отмечается еще на десятках улиц района.

На месте работают 15 аварийных бригад с 10 единицами спецтехники. Водоснабжение планируется восстановить к 6:00 30 апреля. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

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