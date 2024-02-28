Набережные Челны примут автобусный тур

Сегодня автобусный марафон отправился в Набережные Челны, жителям расскажут о достижениях страны, региона и района.

Челны успешно проявляют себя в развитии республики. Объем отгруженной продукции за прошлый год составил 737 млрд рублей. Индекс промышленного производства — 119,5%. Компаниям удалось выйти на новые рынки и выстроить цепочки взаимодействия с предприятиями из дружественных стран, занять освободившиеся ниши.

Существенную долю в развитие экономики вносит градообразующее предприятие КАМАЗ. В 2023 году их выпустили в количестве 42 тыс. автомобилей.

В прошлом году на строительство социальных объектов и инфраструктуры привлечено 14,8 млрд рублей. Проведен капремонт в 102 многоквартирных домах на сумму 1,3 млрд рублей. В этом году в городе отремонтируют еще 108 домов за 1,6 млрд рублей.

Об этом и не только расскажут на панельной дискуссии сегодня в Городском дворце творчества детей и молодежи.