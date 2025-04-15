Крупные предприятия Казани ответственны за 98% выбросов в северной части города

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Город
15 апреля 2025  13:49

В северной части Казани расположены 71 предприятие, из которых 38 находятся под федеральным экологическим надзором. На них приходится около 98% всех выбросов в этой зоне. По словам министра экологии РТ Александра Шадрикова, 93,5% выбросов обеспечивают 7 крупнейших предприятий: ПАО «Казаньоргсинтез» (12 401 тонна в год), УК ПЖКХ (9 496 тонн), Казанская ТЭЦ-2 (2 659,3 тонны), Казанская ТЭЦ-3 (3 755,6 тонны), Казанское моторостроительное объединение (652,1 тонны), Казанский завод силикатных стеновых материалов (650,3 тонны) и зеленодольский филиал ООО «Птицеводческий комплекс „Ак Барс“» (344,6 тонны). Для всех них установлены санитарно-защитные зоны.

Остальные 33 предприятия под региональным надзором Минэкологии РТ выбрасывают лишь 2% от общего объема — 677,4 тонны в год.

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