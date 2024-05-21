Крупный девелопер из Питера построит к 2026 году премиальный ЖК в Казани

Крупная девелоперская компания из Санкт-Петербурга приобрела земельный участок площадью 1,2 гектара в Московском районе Казани для строительства жилого комплекса комфорт-класса общей площадью 50 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба компании.

Реализация проекта начнется в конце этого года, а завершение строительства запланировано на конец 2026 года.

В рамках проекта планируется возведение 50 тысяч квадратных метров недвижимости на улице Профессора Мухамедьярова, из которых 25 тысяч квадратных метров будут отведены под жилые помещения.

Жилой комплекс будет состоять из трех корпусов различной этажности (от восьми до 19 этажей), объединенных общим стилобатом.