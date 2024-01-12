Кто должен вывозить горы снега из казанских дворов?

За уборку придомовой территории отвечают управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Нормативы таковы: дворы должны быть расчищены от снега в течение шести часов после его выпадения. Причем прямо до асфальта. Хотя при нашем климате чаще получается только до ледяной корки.

Важны меры безопасности, за которые отвечают также УК. Если снег сбрасывается с крыш туда, где могут ходить люди, то этот участок должен быть отгорожен для безопасности пешеходов. И рядом должен обязательно стоять ответственный товарищ и предупреждать, как в известной комедии: туда не ходи, сюда ходи... Если это требование не соблюдается, то смело можно обращаться в административно-техническую инспекцию города. Еще можно пожаловаться в систему «Открытая Казань» через сайт или по телефону 236-41-23. Сюда же обращаются, кстати, по всем вопросам, связанным с уборкой снега или наледи.

Дороги общего пользования должны чистить специализированные ответственные организации. На всякий случай напомним их телефоны.

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах - это МУП «Городское благоустройство», тел. 555-07-96.

В Вахитовском и Приволжском районах - МУП «Горводзеленхоз», тел. 277-82-57.

В Кировском и Московском районах - МУП «ДРЭУ Кировского района», тел. 554-33-50.

В Советском районе - МУП «Городские мосты», тел. 295-77-05.

Гораздо сложней обстоят дела с завалами снега во внутридворовом пространстве. Они обычно после многократной уборки занимают львиную долю зеленых зон. По закону скопившийся снег отсюда никто не обязан вывозить. Во всяком случае, бесплатно. А в тарифе на жилищные услуги такие расходы не заложены.

Выход законодатель предлагает не самый простой: жителям надо провести общедомовое собрание, на котором не менее чем двумя третями голосов (от всех собственников квартир) решить, включить ли в оплату уборки придомовой территории новый пункт. И кстати, жители сами должны определить, сколько они готовы заплатить. Да, в счете-фактуре появится дополнительная строка. Но зато снег начнут вывозить.

Альтернативный вариант: ждать прихода весны. Тогда природа бесплатно сделает все сама. Но этот вариант чреват тем, что во дворе с наступлением теплых дней образуется море местного масштаба.