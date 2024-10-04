Кто такой Прокопий Зубец, в честь которого появится целая улица в Казани?

В Авиастроительном районе Казани появится новая улица, которая будет носить имя выдающегося ученого-конструктора, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР Прокопия Зубца. Решение об этом принято исполкомом города. Новая улица, расположенная между улицами Дементьева и Михаила Миля, уже внесена в адресный план Казани.

Прокопий Зубец – легендарная личность в истории советского авиастроения. Родившись в 1915 году, он посвятил свою жизнь созданию передовых авиационных двигателей, оставивших яркий след в мировой авиации.

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В послужном списке Зубца – работа в конструкторской группе Московского авиационного института, руководство группой компрессоров на заводах Москвы и Куйбышева в военные годы, должность заместителя Главного конструктора в авиационном КБ А.А. Микулина.

В 1953 году Зубец был направлен в Казань, где возглавил Казанский авиамоторостроительный завод. Под его руководством была разработана модификация турбореактивного двигателя РД-3М-500 для легендарного пассажирского самолета Ту-104.

Зубец внес огромный вклад в развитие отечественной реактивной авиации. Он принимал участие в создании двигателей для дальних бомбардировщиков Ту-16, межконтинентальных бомбардировщиков Мясищева 3МС и М-4. В конце 50-х годов под руководством Зубца ОКБ-16 было переориентировано на разработку ракетных двигателей для нужд противовоздушной и противоракетной обороны.