Куда пойти в Казани в День семьи, любви и верности

В понедельник, 8 июля, россияне отпразднуют День семьи, любви и верности, приуроченный ко дню памяти православных святых Петра и Февронии. В преддверии праздника в Казани 6 и 7 июля пройдут «Большие семейные выходные».

О том, какие мероприятия в эти дни ждут казанцев, рассказали в ходе пресс-конференции министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, председатель МКУ «Комитет по делам детей и молодежи» Алия Загидуллина и начальник отдела контрольно-методической работы Управления ЗАГС КМ РТ Рамиля Замалеева.

- Напомню, что в рамках Года семьи, объявленного указом Президента РФ Владимира Путина, реализуется хороший проект, который так и называется: «Большие семейные выходные», - отметила Эльмира Зарипова. - Это серия масштабных мероприятий, которые проводятся в выходные дни с мая по сентябрь. Проект направлен на вовлечение всех членов семьи от мала до велика в совместную деятельность: культурные и досуговые мероприятия, спортивные соревнования. С начала проекта во всех муниципальных образованиях проведено более 500 мероприятий.

Подобные события - прекрасная возможность сплотить семью, сохранить и передать существующие традиции, может быть, и создать новые.

В субботу, 6 июля, с 11 до 22 часов в парке культуры и отдыха им. Горького пройдет «Большой семейный пикник». На площадке проведут разнообразные мастер-классы по прикладному творчеству, будут организованы игровые зоны для детей и фуд-корты. Их родителей приглашают на лекции по экологичному вторичному использованию разных бытовых предметов. В парке пройдет ярмарка молодых предпринимателей, а также встреча с психологом, концерт и киновечер под открытым небом. А молодые семьи смогут принять участие в велоквесте «Курс на Казань».

Кроме того, в каждом парке и сквере пройдут отдельные мероприятия, концерты, мастер-классы, различные соревнования. А в Старо-Татарской слободе будут организованы пешие экскурсии по месту проживания известных семейных династий. Там же состоится фестиваль сапсерфинга.

В Казанском кремле 6 - 7 июля казанцы смогут принять участие в квестах, посмотреть спектакль и послушать концерт.

- Традиционно в Республике Татарстан в преддверии Дня семьи, любви и верности 70 супружеских пар получат медали, 12 из которых - в Казани, - рассказала Рамиля Замалеева. - Среди награждаемых есть представители сферы образования, здравоохранения, нефтяной отрасли. В Менделеевском районе медаль будет вручена семейной паре, где супруг - участник Великой Отечественной войны. Они с супругой в декабре 2023 года отметили 65-летие семейной жизни. В Чистопольском районе получит медаль семья, воспитавшая 12 детей и прожившая в браке 49 лет.

В ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в Арском, Алексеевском, Балтасинском, Елабужском, Нурлатском районах, Альметьевске, Набережных Челнах и Нижнекамске.