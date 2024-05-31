Куда пойти в Казани в День защиты детей

Каждый район столицы Татарстана подготовил ко Дню защиты детей свою программу - обширную и интересную. Казанцам и гостям города есть из чего выбрать.

news_top_970_100
Город
31 мая 2024  09:59
Автор:
Дмитрий Смирнов
Автор фото: Фарит Муратов

Заместитель руководителя исполкома Казани, курирующий социальную сферу, Гузель Сагитова рассказала на аппаратном совещании, как город отметит День защиты детей. «В этом году для юных жителей города мы подготовили обширную программу в разных локациях Казани, чтобы каждый ребенок смог найти занятие по душе и провести этот день весело и с пользой», - заявила она. 

Ключевое мероприятие дня - это, безусловно, фестиваль детства «Әйбәт!» Местом проведения станет «Татнефть Арена», где на праздник, предположительно, придут более 10 тысяч ребят. Для них пройдут презентации учреждений молодежной политики, развивающие игры, мастер-классы и другие активности. Детей будут развлекать ростовые куклы. На фестивале выступят детские творческие коллективы, среди которых эстрадный шоу-театр «Шарм», театр танца «Дорога из города», хор «Без нот», студия ансамбля танца «Казань», шоу-балет «Кристалл» и многие другие. Также на сцену поднимутся, чтобы выступить вместе с детьми, уже признанные звезды - группа «Пицца», народные артисты РТ Гузель Уразова и Эльмира Калимуллина, московский музыкальный театр «Домисолька». 

В рамках праздника в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах с 30 мая по 2 июня на стадионе «Мотор» и в ледовом дворце «Золотая шайба» проводятся открытые турниры по футболу и хоккею для юношей. На стадионах «Трудовые резервы» и «Мирас», в спортивном комплексе «Ватан» и Центре бокса и настольного тенниса пройдут турниры по баскетболу, футболу и настольному теннису. На стадионе «Кожаный мяч» состоится турнир среди мам воспитанников спортивной школы «Савиново». 

С 1 июня начнет свою работу Детская железная дорога. Она будет перевозить пассажиров до 31 августа со среды по воскресенье. 

А 31 мая с 12.00 до 16.30 в парке Урицкого и парке жилого района «Салават Купере» каждый желающий сможет насладиться обширной концертной программой от творческих коллективов Московского и Кировского районов. На этих площадках гостей ждут мастер-классы от молодежных подростковых клубов, спортивные эстафеты, анимация с музыкой, розыгрыш подарков и игровые зоны. 

Концерты и кинопоказ ко Дню защиты детей пройдут в КДК имени Ленина 1 июня. А 3 июня в КЦ «Чулпан» представят праздничное мероприятие «Калейдоскоп музыки и танца», на котором солисты Казанской городской филармонии исполнят народные песни и современные хиты, а ансамбль танца «Казан» порадует юных зрителей хореографическими композициями. В этом мероприятии примут участие дети из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации. 

В Советском районе для детей подготовлено путешествие в страну музыкальных и танцевальных игр. В парке у ДК имени Саид-Галиева 1 июня с 10.00 юных гостей будут встречать герои сказок. Тут же предполагаются зажигательные танцы, веселая игровая программа, увлекательные мастер-классы. 

В уютном дворике КЦ «Сайдаш» можно будет услышать музыку из любимых мультфильмов в исполнении джазового оркестра «Фантазия», принять участие в конкурсах и мастер-классах, сфотографироваться с героями сказок. Здесь же «Театр на скамейке» подарит ребятам возможность выступить в роли персонажей детских сказок. Завершится праздник большим танцевальным марафоном «Хоровод дружбы» и флешмобом. 

Также праздничные мероприятия в День защиты детей состоятся на таких площадках, как парк Горького и сквер Аксенова. 

В Казанском кремле 1 июня пройдет фестиваль «Ялкын фест», приуроченный к 100-летнему юбилею детского журнала «Ялкын». Гостями станут дети со всей республики. Праздничная программа рассчитана на весь день. Завершится она большим концертом.

Отдельная программа предусмотрена для особенных детей. Непосредственно в День защиты детей в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата. Здесь планируются мастер-классы, лекции и катание на детской яхте. Все вырученные на мероприятии средства направят на закупку оборудования в комнату сенсомоторной коррекции, которая появится в новом инклюзивном центре на улице Ипподромной, 18. 

В парке «Сосновая роща» 1 июня состоится детский инклюзивный праздник с концертной программой, криошоу и тематическим квестом. 

А 6 июня пройдет 11-й велозаезд детей с ОВЗ «Наперегонки со счастьем». Место проведения - Горкинско-Ометьевский лес. 

В этот же день в парках города и на Кремлевской набережной будет запущен бесплатный прокат специализированных велосипедов для детей с инвалидностью.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани у отеля перевернулся катафалк
20 млн рублей уйдёт на ремонт двух теплоходов в РТ
В Казани прошел финал конкурса «Кристальная корона Татарстана»
В Татарстане задержали автомобильного вора
В Казани прошел библиотечный конгресс «Библиотека в многополярном мире»
Казанская научная конференция соберет порядка 100 математиков
Куда пойти в Казани в День защиты детей
Куда пойти в Казани в День защиты детей
В казанской больнице №2 капремонт завершён на 65%