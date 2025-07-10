Куда сходить в Казани 10-13 июля: афиша мероприятий

В эти выходные в Казани пройдет множество интересных событий - от дворовых праздников до гастрономических фестивалей. Рассказываем, куда можно сходить.

Фото: tatar-inform.ru

Праздник двора в Советском районе

10 июля во дворе дома №15 на улице Карбышева состоится праздник двора. Начало в 16:45. В программе:

- Концерт с участием камерного хора Татарстана, Фаниса Калимуллина, Алии Калимуллиной, Артура Мингазова и Ильгиза Шайхразиева.

- Мастер-классы, благотворительная ярмарка от «Доброй Казани» и семейная фотозона.

- Настольные и дворовые игры.

- Футбольный турнир между жителями «Азино» и «Танкодром».

Организаторы приглашают жителей захватить сладости и чай к общему столу.

«Лето в Татарстане» в парке «Калейдоскоп»

11 июля в детском парке «Калейдоскоп» (Приволжский район) пройдет праздник. Начало в 16:30. Гостей ждут:

- Мастер-классы, дворовые игры и мини-футбол.

- Благотворительная ярмарка и клуб по шитью «Казаночка».

- Концерт с участием камерного хора Миляуши Таминдаровой, Марины Карповой, Рустема Насыбуллина и других артистов.

Фестиваль Vektor Fest в экстрим-парке «Урам»

11 июля на парковке под мостом «Миллениум» пройдет фестиваль для любителей автоспорта и музыки. В программе:

- Чемпионат мастеров вождения и дрифт-заезды (с 9:00).

- Мастер-классы, VR-симулятор и фотозона (с 12:00).

- Концерт с участием казанских артистов (с 15:00).

- Выступление Бьянки (в 20:00).

Театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания» в Кремле

С 11 по 13 июля во дворе Присутственных мест пройдут спектакли от театров из разных регионов России. В программе:

- Шествие от Спасской башни и спектакли под открытым небом.

- Постановки с тифлокомментированием и на жестовом языке.

- Мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»

12 и 13 июля у Центра семьи «Казан» развернется большой фуд-фест с участием 120 производителей из 40 регионов России.

Гостей ждут:

- Блюда татарской, грузинской, корейской, китайской и балканской кухонь.

- Мастер-классы от шеф-поваров.

- Ярмарка с фермерскими продуктами.

- Встреча с футболистами (12 июля в 13:00).

- Концерты Ирины Салтыковой (12 июля) и репера Slame (13 июля).

Фестиваль будет работать с 12:00 до 21:00 (12 июля) и до 23:00 (13 июля).