Куда сходить в Казани 10-13 июля: афиша мероприятий

В эти выходные в Казани пройдет множество интересных событий - от дворовых праздников до гастрономических фестивалей. Рассказываем, куда можно сходить.
Праздник двора в Советском районе
10 июля во дворе дома №15 на улице Карбышева состоится праздник двора. Начало в 16:45. В программе:
- Концерт с участием камерного хора Татарстана, Фаниса Калимуллина, Алии Калимуллиной, Артура Мингазова и Ильгиза Шайхразиева.
- Мастер-классы, благотворительная ярмарка от «Доброй Казани» и семейная фотозона.
- Настольные и дворовые игры.
- Футбольный турнир между жителями «Азино» и «Танкодром».
Организаторы приглашают жителей захватить сладости и чай к общему столу.
«Лето в Татарстане» в парке «Калейдоскоп»
11 июля в детском парке «Калейдоскоп» (Приволжский район) пройдет праздник. Начало в 16:30. Гостей ждут:
- Мастер-классы, дворовые игры и мини-футбол.
- Благотворительная ярмарка и клуб по шитью «Казаночка».
- Концерт с участием камерного хора Миляуши Таминдаровой, Марины Карповой, Рустема Насыбуллина и других артистов.
Фестиваль Vektor Fest в экстрим-парке «Урам»
11 июля на парковке под мостом «Миллениум» пройдет фестиваль для любителей автоспорта и музыки. В программе:
- Чемпионат мастеров вождения и дрифт-заезды (с 9:00).
- Мастер-классы, VR-симулятор и фотозона (с 12:00).
- Концерт с участием казанских артистов (с 15:00).
- Выступление Бьянки (в 20:00).
Театральный фестиваль «Ожившие легенды и сказания» в Кремле
С 11 по 13 июля во дворе Присутственных мест пройдут спектакли от театров из разных регионов России. В программе:
- Шествие от Спасской башни и спектакли под открытым небом.
- Постановки с тифлокомментированием и на жестовом языке.
- Мастер-классы по актерскому мастерству и сценической речи.
Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань»
12 и 13 июля у Центра семьи «Казан» развернется большой фуд-фест с участием 120 производителей из 40 регионов России.
Гостей ждут:
- Блюда татарской, грузинской, корейской, китайской и балканской кухонь.
- Мастер-классы от шеф-поваров.
- Ярмарка с фермерскими продуктами.
- Встреча с футболистами (12 июля в 13:00).
- Концерты Ирины Салтыковой (12 июля) и репера Slame (13 июля).
Фестиваль будет работать с 12:00 до 21:00 (12 июля) и до 23:00 (13 июля).