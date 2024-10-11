Куда сходить в выходные в Казани?

Казань — город, богатый культурными событиями и интересными мероприятиями. Если вы еще не определились, как провести свои выходные, вот несколько замечательных вариантов, которые обязательно стоит рассмотреть!

Обновленный ДК Химиков

Если вы еще не знакомы с обновленным Домом культуры Химиков, у вас есть уникальная возможность это сделать! Пройдите по залам и скрытым уголкам этого динамично меняющегося места. Здесь можно не только насладиться атмосферой, но и узнать много нового о культурной жизни города. Мероприятие состоится 12 октября в 12:00, вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться по ссылке здесь.

Фото: © Владимир Васильев

Концерт в КЦ им. Пушкина

В эту субботу в культурном центре имени А.С. Пушкина пройдет концерт, посвященный 225-летию со дня рождения великого поэта. Участие примут творческие коллективы из семи районов Татарстана. Если вы цените поэзию и музыку, в этот день вам обязательно стоит посетить это мероприятие. Начало в 13:00, вход свободный.

Фото: © Салават Камалетдинов

Скачки на Казанском ипподроме

Для любителей ярких эмоций и адреналина Казанский ипподром предлагает открытые заезды и скачки. В программе — три скачки и четыре заезда, которые начнутся в 12:00. Вход свободный, а сама атмосфера ипподрома обещает стать отличным дополнением к вашим выходным.

Фото: © Арина Потапова

Кибертурнир в ТЦ «Мега»

Если вы поклонник киберспорта, не пропустите второй этап фестиваля цифрового спорта, который пройдет в торговом центре «Мега». Участники смогут попробовать свои силы в футболе, хоккее, автогонках и различных боях. Это отличная возможность сразиться с профессионалами. Мероприятие пройдет 12 и 13 октября с 10:00 до 21:00, необходимость регистрации в боте (@smpesports_bot).

Чемпионат по бодибилдингу

В воскресенье, 12 октября, в 16:00 в КДК им. Ленина пройдет чемпионат Республики Татарстан по бодибилдингу. Ожидается участие более 100 спортсменов из различных регионов России. Если вас интересует спорт и здоровый образ жизни, это мероприятие станет отличным источником мотивации!

Фото: © Фото: © «Татар-информ»

Встреча книжного клуба

Для любителей литературы 12 октября в 14:00 в Нацбиблиотеке РТ состоится встреча клуба «Лучше обсудим книги». В этой встрече будет обсуждаться роман Сюзанны Кларк «Пиранези», который обещает стать интересным и глубоким общением о жизни. Вход свободный.

Фото: © «Татар-информ»

Мастер-классы по живописи и медитации

Если вы хотите творчески провести время или улучшить свое внутреннее состояние, на выходных в Казани запланированы мастер-классы. 112 октября в 16:00 в КЦ Московский пройдет мастер-класс по живописи маслом «Поцелуй». 10+

Также каждое воскресенье в 16:00 будут проводиться мастер-классы по медитации и активизации внутренней энергии в Детском центре на улице Восход, 16. Мастер-класс бесплатный, но требует предварительной регистрации.

Надеемся, что это небольшое руководство поможет вам выбрать интересное занятие на выходные и сделать ваш отдых в Казани насыщенным и увлекательным!